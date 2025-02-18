- Visão do mercado
TWN: Taiwan Fund Inc (The)
A taxa do TWN para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.55 e o mais alto foi 56.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Taiwan Fund Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TWN Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TWN hoje?
Hoje Taiwan Fund Inc (The) (TWN) está avaliado em 56.28. O instrumento é negociado dentro de 55.55 - 56.60, o fechamento de ontem foi 55.90, e o volume de negociação atingiu 39. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TWN em tempo real.
As ações de Taiwan Fund Inc (The) pagam dividendos?
Atualmente Taiwan Fund Inc (The) está avaliado em 56.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 28.08% e USD. Monitore os movimentos de TWN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TWN?
Você pode comprar ações de Taiwan Fund Inc (The) (TWN) pelo preço atual 56.28. Ordens geralmente são executadas perto de 56.28 ou 56.58, enquanto 39 e 1.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TWN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TWN?
Investir em Taiwan Fund Inc (The) envolve considerar a faixa anual 26.45 - 57.01 e o preço atual 56.28. Muitos comparam 4.61% e 75.77% antes de enviar ordens em 56.28 ou 56.58. Estude as mudanças diárias de preço de TWN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TAIWAN FUND INC?
O maior preço de TAIWAN FUND INC (TWN) no último ano foi 57.01. As ações oscilaram bastante dentro de 26.45 - 57.01, e a comparação com 55.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Taiwan Fund Inc (The) no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TAIWAN FUND INC?
O menor preço de TAIWAN FUND INC (TWN) no ano foi 26.45. A comparação com o preço atual 56.28 e 26.45 - 57.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TWN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TWN?
No passado Taiwan Fund Inc (The) passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 55.90 e 28.08% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 55.90
- Open
- 55.62
- Bid
- 56.28
- Ask
- 56.58
- Low
- 55.55
- High
- 56.60
- Volume
- 39
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 4.61%
- Mudança de 6 meses
- 75.77%
- Mudança anual
- 28.08%
