- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TWN: Taiwan Fund Inc (The)
Der Wechselkurs von TWN hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.55 bis zu einem Hoch von 56.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Taiwan Fund Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWN News
- Taiwan Fund announces new conditional tender offer policy
- TDF: Chinese Economy Has Some Headwinds, But This Fund Is Decent
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (September 2025)
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- TWN: Worth A Relook After Taiwan's Tech Selloff (NYSE:TWN)
- EWT: Coming Out Of A Slump (NYSEARCA:EWT)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TWN heute?
Die Aktie von Taiwan Fund Inc (The) (TWN) notiert heute bei 56.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 55.55 - 56.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 55.90 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von TWN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TWN Dividenden?
Taiwan Fund Inc (The) wird derzeit mit 56.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 27.65% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TWN zu verfolgen.
Wie kaufe ich TWN-Aktien?
Sie können Aktien von Taiwan Fund Inc (The) (TWN) zum aktuellen Kurs von 56.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 56.09 oder 56.39 platziert, während 38 und 0.85% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TWN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TWN-Aktien?
Bei einer Investition in Taiwan Fund Inc (The) müssen die jährliche Spanne 26.45 - 57.01 und der aktuelle Kurs 56.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.26% und 75.17%, bevor sie Orders zu 56.09 oder 56.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TWN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TAIWAN FUND INC?
Der höchste Kurs von TAIWAN FUND INC (TWN) im vergangenen Jahr lag bei 57.01. Innerhalb von 26.45 - 57.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 55.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Taiwan Fund Inc (The) mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TAIWAN FUND INC?
Der niedrigste Kurs von TAIWAN FUND INC (TWN) im Laufe des Jahres betrug 26.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 56.09 und der Spanne 26.45 - 57.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TWN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TWN statt?
Taiwan Fund Inc (The) hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 55.90 und 27.65% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.90
- Eröffnung
- 55.62
- Bid
- 56.09
- Ask
- 56.39
- Tief
- 55.55
- Hoch
- 56.60
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- 4.26%
- 6-Monatsänderung
- 75.17%
- Jahresänderung
- 27.65%