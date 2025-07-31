FiyatlarBölümler
Dövizler / TW
TW: Tradeweb Markets Inc - Class A

112.08 USD 0.44 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TW fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.24 ve Yüksek fiyatı olarak 112.68 aralığında işlem gördü.

Tradeweb Markets Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
110.24 112.68
Yıllık aralık
110.24 152.61
Önceki kapanış
112.52
Açılış
112.54
Satış
112.08
Alış
112.38
Düşük
110.24
Yüksek
112.68
Hacim
5.053 K
Günlük değişim
-0.39%
Aylık değişim
-9.05%
6 aylık değişim
-24.51%
Yıllık değişim
-8.74%
21 Eylül, Pazar