TW: Tradeweb Markets Inc - Class A
112.08 USD 0.44 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TW a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 110.24 et à un maximum de 112.68.
Suivez la dynamique Tradeweb Markets Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TW Nouvelles
Range quotidien
110.24 112.68
Range Annuel
110.24 152.61
- Clôture Précédente
- 112.52
- Ouverture
- 112.54
- Bid
- 112.08
- Ask
- 112.38
- Plus Bas
- 110.24
- Plus Haut
- 112.68
- Volume
- 5.053 K
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- -9.05%
- Changement à 6 Mois
- -24.51%
- Changement Annuel
- -8.74%
20 septembre, samedi