Divisas / TW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TW: Tradeweb Markets Inc - Class A
117.21 USD 0.03 (0.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TW de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 116.65, mientras que el máximo ha alcanzado 118.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tradeweb Markets Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TW News
- Las acciones de Tradeweb Markets tocan mínimos de 52 semanas a 116,78 dólares
- Acciones de Tradeweb Markets tocan mínimos de 52 semanas a 116.78 USD
- Tradeweb Markets stock hits 52-week low at 116.78 USD
- Tradeweb reports 11.3% rise in August trading volume
- IBKR's Customer Accounts Grow in August 2025: What's Behind it?
- Burberry to reclaim FTSE 100 spot in quarterly index shuffle
- TIGR vs. TW: Which Stock Is the Better Value Option?
- IBKR Rolls Out Connections: Is it Set to Ride on Product Expansion?
- HOOD Bets on Football Prediction Markets: Can it Score Long-Term Gains?
- TIGR or TW: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- HOOD's July 2025 DARTs Jump: Is Product Suite Expansion Paying Off?
- Voya MidCap Opportunities Strategy Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- IBKR Launches Lite in Singapore: How Will This Drive Growth?
- HOOD vs. TW: Which Digital Trading Platform is the Smarter Pick?
- Tradeweb Markets: Reiterate Buy Rating On Solid Business Momentum (NASDAQ:TW)
- Should You Invest in IBKR as It Continues Product Suite Expansion?
- Large trade seen behind US Treasury yield spike that fueled speculation
- Interactive Brokers Jumps 41.8% in 3 Months: How to Play the Stock?
- Barclays downgrades Taylor Wimpey stock on disappointing results
- IBKR July 2025 DARTs Rise: Is Product Suite Expansion a Catalyst?
- Tradeweb (TW) Q2 EPS Jumps 24%
- Franklin U.S. Focused Growth SMA Q2 2025 Commentary
- Dell, Alphabet And A Financial Stock On CNBC’s ‘Final Trades’ - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Dell Technologies (NYSE:DELL)
Rango diario
116.65 118.81
Rango anual
115.90 152.61
- Cierres anteriores
- 117.24
- Open
- 117.10
- Bid
- 117.21
- Ask
- 117.51
- Low
- 116.65
- High
- 118.81
- Volumen
- 3.220 K
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- -4.89%
- Cambio a 6 meses
- -21.05%
- Cambio anual
- -4.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B