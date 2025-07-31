货币 / TW
TW: Tradeweb Markets Inc - Class A
117.24 USD 0.45 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TW汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点115.90和高点117.68进行交易。
关注Tradeweb Markets Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
115.90 117.68
年范围
115.90 152.61
- 前一天收盘价
- 116.79
- 开盘价
- 116.71
- 卖价
- 117.24
- 买价
- 117.54
- 最低价
- 115.90
- 最高价
- 117.68
- 交易量
- 3.567 K
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- -4.86%
- 6个月变化
- -21.03%
- 年变化
- -4.54%
