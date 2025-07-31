КотировкиРазделы
Валюты / TW
Назад в Рынок акций США

TW: Tradeweb Markets Inc - Class A

117.24 USD 0.45 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TW за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 115.90, а максимальная — 117.68.

Следите за динамикой Tradeweb Markets Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TW

Дневной диапазон
115.90 117.68
Годовой диапазон
115.90 152.61
Предыдущее закрытие
116.79
Open
116.71
Bid
117.24
Ask
117.54
Low
115.90
High
117.68
Объем
3.567 K
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
-4.86%
6-месячное изменение
-21.03%
Годовое изменение
-4.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.