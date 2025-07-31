Валюты / TW
TW: Tradeweb Markets Inc - Class A
117.24 USD 0.45 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TW за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 115.90, а максимальная — 117.68.
Следите за динамикой Tradeweb Markets Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
115.90 117.68
Годовой диапазон
115.90 152.61
- Предыдущее закрытие
- 116.79
- Open
- 116.71
- Bid
- 117.24
- Ask
- 117.54
- Low
- 115.90
- High
- 117.68
- Объем
- 3.567 K
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- -4.86%
- 6-месячное изменение
- -21.03%
- Годовое изменение
- -4.54%
