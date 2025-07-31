通貨 / TW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TW: Tradeweb Markets Inc - Class A
112.52 USD 4.69 (4.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TWの今日の為替レートは、-4.00%変化しました。日中、通貨は1あたり112.34の安値と116.51の高値で取引されました。
Tradeweb Markets Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TW News
- ロスチャイルド・レッドバーン、成長懸念でトレードウェブ・マーケッツを格下げ
- Rothschild Redburn downgrades Tradeweb Markets stock on growth concerns
- トレードウェブ・マーケッツの株価、116.78ドルで52週安値を記録
- Tradeweb Markets stock hits 52-week low at 116.78 USD
- Tradeweb reports 11.3% rise in August trading volume
- IBKR's Customer Accounts Grow in August 2025: What's Behind it?
- Burberry to reclaim FTSE 100 spot in quarterly index shuffle
- TIGR vs. TW: Which Stock Is the Better Value Option?
- IBKR Rolls Out Connections: Is it Set to Ride on Product Expansion?
- HOOD Bets on Football Prediction Markets: Can it Score Long-Term Gains?
- TIGR or TW: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- HOOD's July 2025 DARTs Jump: Is Product Suite Expansion Paying Off?
- Voya MidCap Opportunities Strategy Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- IBKR Launches Lite in Singapore: How Will This Drive Growth?
- HOOD vs. TW: Which Digital Trading Platform is the Smarter Pick?
- Tradeweb Markets: Reiterate Buy Rating On Solid Business Momentum (NASDAQ:TW)
- Should You Invest in IBKR as It Continues Product Suite Expansion?
- Large trade seen behind US Treasury yield spike that fueled speculation
- Interactive Brokers Jumps 41.8% in 3 Months: How to Play the Stock?
- Barclays downgrades Taylor Wimpey stock on disappointing results
- IBKR July 2025 DARTs Rise: Is Product Suite Expansion a Catalyst?
- Tradeweb (TW) Q2 EPS Jumps 24%
- Franklin U.S. Focused Growth SMA Q2 2025 Commentary
1日のレンジ
112.34 116.51
1年のレンジ
112.34 152.61
- 以前の終値
- 117.21
- 始値
- 116.04
- 買値
- 112.52
- 買値
- 112.82
- 安値
- 112.34
- 高値
- 116.51
- 出来高
- 5.098 K
- 1日の変化
- -4.00%
- 1ヶ月の変化
- -8.69%
- 6ヶ月の変化
- -24.21%
- 1年の変化
- -8.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K