TW: Tradeweb Markets Inc - Class A

112.52 USD 4.69 (4.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TWの今日の為替レートは、-4.00%変化しました。日中、通貨は1あたり112.34の安値と116.51の高値で取引されました。

Tradeweb Markets Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
112.34 116.51
1年のレンジ
112.34 152.61
以前の終値
117.21
始値
116.04
買値
112.52
買値
112.82
安値
112.34
高値
116.51
出来高
5.098 K
1日の変化
-4.00%
1ヶ月の変化
-8.69%
6ヶ月の変化
-24.21%
1年の変化
-8.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K