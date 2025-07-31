Währungen / TW
TW: Tradeweb Markets Inc - Class A
112.52 USD 4.69 (4.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TW hat sich für heute um -4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 112.34 bis zu einem Hoch von 116.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tradeweb Markets Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
112.34 116.51
Jahresspanne
112.34 152.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 117.21
- Eröffnung
- 116.04
- Bid
- 112.52
- Ask
- 112.82
- Tief
- 112.34
- Hoch
- 116.51
- Volumen
- 5.098 K
- Tagesänderung
- -4.00%
- Monatsänderung
- -8.69%
- 6-Monatsänderung
- -24.21%
- Jahresänderung
- -8.38%
