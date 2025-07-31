KurseKategorien
TW: Tradeweb Markets Inc - Class A

112.52 USD 4.69 (4.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TW hat sich für heute um -4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 112.34 bis zu einem Hoch von 116.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tradeweb Markets Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
112.34 116.51
Jahresspanne
112.34 152.61
Vorheriger Schlusskurs
117.21
Eröffnung
116.04
Bid
112.52
Ask
112.82
Tief
112.34
Hoch
116.51
Volumen
5.098 K
Tagesänderung
-4.00%
Monatsänderung
-8.69%
6-Monatsänderung
-24.21%
Jahresänderung
-8.38%
