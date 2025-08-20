Dövizler / TSEM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TSEM: Tower Semiconductor Ltd
67.02 USD 1.79 (2.60%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TSEM fiyatı bugün -2.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.12 ve Yüksek fiyatı olarak 68.89 aralığında işlem gördü.
Tower Semiconductor Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSEM haberleri
- Barclays, Tower Semiconductor hissesi için Eşit Ağırlık derecelendirmesiyle takibe başladı
- Barclays initiates Tower Semiconductor stock coverage with Equalweight rating
- Tower Semiconductor hisseleri 67,8 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Tower Semiconductor stock reaches 52-week high at 67.8 USD
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.30%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 67.55 USD
- Tower Semiconductor stock price target raised to $73 by Benchmark
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 62.41 USD
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at $55.38
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Earnings call transcript: Tower Semiconductor Q2 2025 beats expectations
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
Günlük aralık
66.12 68.89
Yıllık aralık
28.65 72.13
- Önceki kapanış
- 68.81
- Açılış
- 68.89
- Satış
- 67.02
- Alış
- 67.32
- Düşük
- 66.12
- Yüksek
- 68.89
- Hacim
- 2.894 K
- Günlük değişim
- -2.60%
- Aylık değişim
- 18.20%
- 6 aylık değişim
- 88.31%
- Yıllık değişim
- 51.53%
21 Eylül, Pazar