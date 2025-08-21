Devises / TSEM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TSEM: Tower Semiconductor Ltd
67.02 USD 1.79 (2.60%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TSEM a changé de -2.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.12 et à un maximum de 68.89.
Suivez la dynamique Tower Semiconductor Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSEM Nouvelles
- Barclays initie la couverture de Tower Semiconductor avec une note Equalweight
- Barclays initiates Tower Semiconductor stock coverage with Equalweight rating
- L’action de Tower Semiconductor atteint un plus haut de 52 semaines à 67,8 USD
- Tower Semiconductor stock reaches 52-week high at 67.8 USD
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.30%
- L’action Tower Semiconductor atteint un plus haut de 52 semaines à 67,55 USD
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 67.55 USD
- Tower Semiconductor stock price target raised to $73 by Benchmark
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 62.41 USD
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at $55.38
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Earnings call transcript: Tower Semiconductor Q2 2025 beats expectations
Range quotidien
66.12 68.89
Range Annuel
28.65 72.13
- Clôture Précédente
- 68.81
- Ouverture
- 68.89
- Bid
- 67.02
- Ask
- 67.32
- Plus Bas
- 66.12
- Plus Haut
- 68.89
- Volume
- 2.894 K
- Changement quotidien
- -2.60%
- Changement Mensuel
- 18.20%
- Changement à 6 Mois
- 88.31%
- Changement Annuel
- 51.53%
20 septembre, samedi