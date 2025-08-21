CotationsSections
Devises / TSEM
TSEM: Tower Semiconductor Ltd

67.02 USD 1.79 (2.60%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TSEM a changé de -2.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.12 et à un maximum de 68.89.

Suivez la dynamique Tower Semiconductor Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
66.12 68.89
Range Annuel
28.65 72.13
Clôture Précédente
68.81
Ouverture
68.89
Bid
67.02
Ask
67.32
Plus Bas
66.12
Plus Haut
68.89
Volume
2.894 K
Changement quotidien
-2.60%
Changement Mensuel
18.20%
Changement à 6 Mois
88.31%
Changement Annuel
51.53%
