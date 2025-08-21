Moedas / TSEM
TSEM: Tower Semiconductor Ltd
68.84 USD 1.04 (1.53%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TSEM para hoje mudou para 1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.77 e o mais alto foi 72.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Tower Semiconductor Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
68.77 72.13
Faixa anual
28.65 72.13
Fechamento anterior
67.80
- 67.80
- Open
- 70.96
- Bid
- 68.84
- Ask
- 69.14
- Low
- 68.77
- High
- 72.13
- Volume
- 1.037 K
Mudança diária
1.53%
- 1.53%
Mudança mensal
21.41%
- 21.41%
Mudança de 6 meses
93.43%
- 93.43%
Mudança anual
55.64%
- 55.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Atu.
23.2
- 23.2
Projeç.
3.7
- 3.7
Prév.
-0.3
- -0.3
12:30
USD
Atu.
5.6
- 5.6
Projeç.
7.6
- 7.6
Prév.
5.9
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
Projeç.
-0.2%
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
Atu.
-
Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh