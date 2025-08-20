통화 / TSEM
TSEM: Tower Semiconductor Ltd
67.02 USD 1.79 (2.60%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TSEM 환율이 오늘 -2.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 66.12이고 고가는 68.89이었습니다.
Tower Semiconductor Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TSEM News
- 바클레이즈, 타워세미컨덕터에 ’동일 비중’ 투자의견 제시
- Barclays initiates Tower Semiconductor stock coverage with Equalweight rating
- 타워세미컨덕터, 52주 신고가 경신: 67.8달러
- Tower Semiconductor stock reaches 52-week high at 67.8 USD
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 67.55 USD
- Tower Semiconductor stock price target raised to $73 by Benchmark
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 62.41 USD
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at $55.38
- Earnings call transcript: Tower Semiconductor Q2 2025 beats expectations
일일 변동 비율
66.12 68.89
년간 변동
28.65 72.13
- 이전 종가
- 68.81
- 시가
- 68.89
- Bid
- 67.02
- Ask
- 67.32
- 저가
- 66.12
- 고가
- 68.89
- 볼륨
- 2.894 K
- 일일 변동
- -2.60%
- 월 변동
- 18.20%
- 6개월 변동
- 88.31%
- 년간 변동율
- 51.53%
