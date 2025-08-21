CotizacionesSecciones
TSEM: Tower Semiconductor Ltd

67.80 USD 2.09 (3.18%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TSEM de hoy ha cambiado un 3.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.83, mientras que el máximo ha alcanzado 68.69.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Tower Semiconductor Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
64.83 68.69
Rango anual
28.65 68.69
Cierres anteriores
65.71
Open
65.06
Bid
67.80
Ask
68.10
Low
64.83
High
68.69
Volumen
4.656 K
Cambio diario
3.18%
Cambio mensual
19.58%
Cambio a 6 meses
90.50%
Cambio anual
53.29%
