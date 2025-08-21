KurseKategorien
TSEM: Tower Semiconductor Ltd

68.81 USD 1.01 (1.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TSEM hat sich für heute um 1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.52 bis zu einem Hoch von 72.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tower Semiconductor Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
67.52 72.13
Jahresspanne
28.65 72.13
Vorheriger Schlusskurs
67.80
Eröffnung
70.96
Bid
68.81
Ask
69.11
Tief
67.52
Hoch
72.13
Volumen
4.888 K
Tagesänderung
1.49%
Monatsänderung
21.36%
6-Monatsänderung
93.34%
Jahresänderung
55.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K