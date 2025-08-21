Währungen / TSEM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TSEM: Tower Semiconductor Ltd
68.81 USD 1.01 (1.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSEM hat sich für heute um 1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.52 bis zu einem Hoch von 72.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tower Semiconductor Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSEM News
- Barclays nimmt Tower Semiconductor mit "Equalweight" in die Bewertung auf/n
- Barclays initiates Tower Semiconductor stock coverage with Equalweight rating
- Aktie von Tower Semiconductor erreicht 52-Wochen-Hoch bei 67,8 USD
- Tower Semiconductor stock reaches 52-week high at 67.8 USD
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.30%
- Tower Semiconductor: Aktie klettert auf 52-Wochen-Hoch von 67,55 USD
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 67.55 USD
- Tower Semiconductor stock price target raised to $73 by Benchmark
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 62.41 USD
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at $55.38
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Earnings call transcript: Tower Semiconductor Q2 2025 beats expectations
Tagesspanne
67.52 72.13
Jahresspanne
28.65 72.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.80
- Eröffnung
- 70.96
- Bid
- 68.81
- Ask
- 69.11
- Tief
- 67.52
- Hoch
- 72.13
- Volumen
- 4.888 K
- Tagesänderung
- 1.49%
- Monatsänderung
- 21.36%
- 6-Monatsänderung
- 93.34%
- Jahresänderung
- 55.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K