货币 / TSEM
TSEM: Tower Semiconductor Ltd
67.12 USD 1.41 (2.15%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TSEM汇率已更改2.15%。当日，交易品种以低点66.48和高点67.12进行交易。
关注Tower Semiconductor Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSEM新闻
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.30%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 67.55 USD
- Tower Semiconductor stock price target raised to $73 by Benchmark
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 62.41 USD
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at $55.38
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Earnings call transcript: Tower Semiconductor Q2 2025 beats expectations
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.58%
- Opinion: The stock market still has broad shoulders to support investors — even at record highs
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.75%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.62%
- What's Going On With Tower Semiconductor Stock Tuesday? - Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM)
日范围
66.48 67.12
年范围
28.65 67.75
- 前一天收盘价
- 65.71
- 开盘价
- 66.86
- 卖价
- 67.12
- 买价
- 67.42
- 最低价
- 66.48
- 最高价
- 67.12
- 交易量
- 409
- 日变化
- 2.15%
- 月变化
- 18.38%
- 6个月变化
- 88.59%
- 年变化
- 51.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值