通貨 / TSEM
TSEM: Tower Semiconductor Ltd

68.81 USD 1.01 (1.49%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TSEMの今日の為替レートは、1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり67.52の安値と72.13の高値で取引されました。

Tower Semiconductor Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
67.52 72.13
1年のレンジ
28.65 72.13
以前の終値
67.80
始値
70.96
買値
68.81
買値
69.11
安値
67.52
高値
72.13
出来高
4.888 K
1日の変化
1.49%
1ヶ月の変化
21.36%
6ヶ月の変化
93.34%
1年の変化
55.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K