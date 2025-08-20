通貨 / TSEM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TSEM: Tower Semiconductor Ltd
68.81 USD 1.01 (1.49%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TSEMの今日の為替レートは、1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり67.52の安値と72.13の高値で取引されました。
Tower Semiconductor Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSEM News
- バークレイズ、タワー・セミコンダクターの株式カバレッジを「イコールウェイト」評価で開始
- Barclays initiates Tower Semiconductor stock coverage with Equalweight rating
- タワー・セミコンダクター株、67.8ドルで52週高値に到達
- Tower Semiconductor stock reaches 52-week high at 67.8 USD
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.30%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 67.55 USD
- Tower Semiconductor stock price target raised to $73 by Benchmark
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.74%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at 62.41 USD
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.53%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Tower Semiconductor stock hits 52-week high at $55.38
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Earnings call transcript: Tower Semiconductor Q2 2025 beats expectations
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.95%
1日のレンジ
67.52 72.13
1年のレンジ
28.65 72.13
- 以前の終値
- 67.80
- 始値
- 70.96
- 買値
- 68.81
- 買値
- 69.11
- 安値
- 67.52
- 高値
- 72.13
- 出来高
- 4.888 K
- 1日の変化
- 1.49%
- 1ヶ月の変化
- 21.36%
- 6ヶ月の変化
- 93.34%
- 1年の変化
- 55.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K