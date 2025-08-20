QuotazioniSezioni
TSEM: Tower Semiconductor Ltd

67.02 USD 1.79 (2.60%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TSEM ha avuto una variazione del -2.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.12 e ad un massimo di 68.89.

Segui le dinamiche di Tower Semiconductor Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
66.12 68.89
Intervallo Annuale
28.65 72.13
Chiusura Precedente
68.81
Apertura
68.89
Bid
67.02
Ask
67.32
Minimo
66.12
Massimo
68.89
Volume
2.894 K
Variazione giornaliera
-2.60%
Variazione Mensile
18.20%
Variazione Semestrale
88.31%
Variazione Annuale
51.53%
20 settembre, sabato