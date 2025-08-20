Valute / TSEM
TSEM: Tower Semiconductor Ltd
67.02 USD 1.79 (2.60%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSEM ha avuto una variazione del -2.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.12 e ad un massimo di 68.89.
Segui le dinamiche di Tower Semiconductor Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
66.12 68.89
Intervallo Annuale
28.65 72.13
- Chiusura Precedente
- 68.81
- Apertura
- 68.89
- Bid
- 67.02
- Ask
- 67.32
- Minimo
- 66.12
- Massimo
- 68.89
- Volume
- 2.894 K
- Variazione giornaliera
- -2.60%
- Variazione Mensile
- 18.20%
- Variazione Semestrale
- 88.31%
- Variazione Annuale
- 51.53%
20 settembre, sabato