Dövizler / TRUG
TRUG: TruGolf Holdings Inc - Class A
2.91 USD 0.34 (10.46%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRUG fiyatı bugün -10.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.90 ve Yüksek fiyatı olarak 3.29 aralığında işlem gördü.
TruGolf Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TRUG haberleri
- TruGolf Holdings exchanges convertible notes for preferred stock and amends warrant terms
- Trugolf holdings director Polanen sells $12,583 in stock
- TruGolf to launch portable golf monitor LaunchBox globally July 1
- URBAN EDGE SIGNS TRUGOLF FOR REVAMPED PLAZA AT CHERRY HILL
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- TruGolf Shares Sink Following 1-for-50 Reverse Stock Split Announcement - TruGolf Holdings (NASDAQ:TRUG)
- # TruGolf announces 1-for-50 reverse stock split effective June 23
- TruGolf to acquire AI firm mlSpatial to enhance golf simulation tech
- TruGolf to Participate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Conference Presented by Maxim Group LLC on Wednesday, June 4th at 3:00 PM EDT - (Updated)
- TruGolf to Paricipate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Conference Presented by Maxim Group LLC on Wednesday, June 4th at 3:00 PM EDT
- trugolf holdings expands authorized shares and addresses nasdaq compliance
- TruGolf secures Nasdaq listing extension
- TruGolf Holdings authorizes $2 million stock buyback
- TruGolf Holdings announces stock repurchase plan
- TruGolf Links Celebrates 1-Year Anniversary at New York International Franchise Expo
- TruGolf outlines plan to meet Nasdaq compliance standards
- TRUG stock plunges to 52-week low, hitting $0.2 amid market challenges
- Trugolf Holdings earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- TruGolf Reports First Quarter 2025 Financial Results Q1 2025 Sales Grow 7.5% Over Q1 2024
- TruGolf Links Signs Newest Franchisee to Begin Developing on Long Island
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Günlük aralık
2.90 3.29
Yıllık aralık
0.12 8.50
- Önceki kapanış
- 3.25
- Açılış
- 3.28
- Satış
- 2.91
- Alış
- 3.21
- Düşük
- 2.90
- Yüksek
- 3.29
- Hacim
- 195
- Günlük değişim
- -10.46%
- Aylık değişim
- -25.38%
- 6 aylık değişim
- 731.43%
- Yıllık değişim
- 209.57%
21 Eylül, Pazar