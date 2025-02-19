Валюты / TRUG
TRUG: TruGolf Holdings Inc - Class A
3.54 USD 0.20 (5.35%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRUG за сегодня изменился на -5.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.30, а максимальная — 3.60.
Следите за динамикой TruGolf Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRUG
- TruGolf Holdings exchanges convertible notes for preferred stock and amends warrant terms
- Trugolf holdings director Polanen sells $12,583 in stock
- TruGolf to launch portable golf monitor LaunchBox globally July 1
- URBAN EDGE SIGNS TRUGOLF FOR REVAMPED PLAZA AT CHERRY HILL
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- TruGolf Shares Sink Following 1-for-50 Reverse Stock Split Announcement - TruGolf Holdings (NASDAQ:TRUG)
- # TruGolf announces 1-for-50 reverse stock split effective June 23
- TruGolf to acquire AI firm mlSpatial to enhance golf simulation tech
- TruGolf to Participate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Conference Presented by Maxim Group LLC on Wednesday, June 4th at 3:00 PM EDT - (Updated)
- TruGolf to Paricipate in the 2025 Virtual Tech Conference: Discover the Innovations Reshaping Tomorrow Conference Presented by Maxim Group LLC on Wednesday, June 4th at 3:00 PM EDT
- trugolf holdings expands authorized shares and addresses nasdaq compliance
- TruGolf secures Nasdaq listing extension
- TruGolf Holdings authorizes $2 million stock buyback
- TruGolf Holdings announces stock repurchase plan
- TruGolf Links Celebrates 1-Year Anniversary at New York International Franchise Expo
- TruGolf outlines plan to meet Nasdaq compliance standards
- TRUG stock plunges to 52-week low, hitting $0.2 amid market challenges
- Trugolf Holdings earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- TruGolf Reports First Quarter 2025 Financial Results Q1 2025 Sales Grow 7.5% Over Q1 2024
- TruGolf Links Signs Newest Franchisee to Begin Developing on Long Island
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Дневной диапазон
3.30 3.60
Годовой диапазон
0.12 8.50
- Предыдущее закрытие
- 3.74
- Open
- 3.49
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- Low
- 3.30
- High
- 3.60
- Объем
- 747
- Дневное изменение
- -5.35%
- Месячное изменение
- -9.23%
- 6-месячное изменение
- 911.43%
- Годовое изменение
- 276.60%
