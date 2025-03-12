Dövizler / TRST
TRST: TrustCo Bank Corp NY
39.12 USD 0.92 (2.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRST fiyatı bugün -2.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.05 ve Yüksek fiyatı olarak 40.04 aralığında işlem gördü.
TrustCo Bank Corp NY hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- UBS, güçlü ilk yarı sonuçları sonrası Trustpilot hissesinde Al tavsiyesini korudu
- Trustpilot stock maintains Buy rating at UBS on strong H1 results
- Deutsche Bank, güçlü kazançlar nedeniyle Trustpilot hisse fiyat hedefini 3,43 sterline yükseltti
- Deutsche Bank raises Trustpilot stock price target to GBP3.43 on strong earnings
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Trustpilot güçlü ilk yarı sonuçları açıkladı, 30 milyon sterlinlik geri alım başlattı
- Trustpilot posts strong H1, launches £30m buyback; outlook confirmed
- Earnings call transcript: TrustCo Bank Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- TrustCo Bank NY earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- TrustCo Bank: Exercising Caution Even In Light Of Solid Improvements (NASDAQ:TRST)
- Strong First Quarter Supports TrustCo’s Declaration of Dividend; Continues Reliable Payout
- Trustpilot achieves record net dollar retention, boosts EBITDA
- Trustpilot beats 2024 forecasts, raises 2025 outlook with strong EBITDA growth
- J.P. Morgan sees upside for Trustpilot, adds to ‘positive catalyst watch’
Günlük aralık
39.05 40.04
Yıllık aralık
27.19 40.96
- Önceki kapanış
- 40.04
- Açılış
- 40.04
- Satış
- 39.12
- Alış
- 39.42
- Düşük
- 39.05
- Yüksek
- 40.04
- Hacim
- 376
- Günlük değişim
- -2.30%
- Aylık değişim
- 1.09%
- 6 aylık değişim
- 29.49%
- Yıllık değişim
- 18.19%
21 Eylül, Pazar