Валюты / TRST
TRST: TrustCo Bank Corp NY
38.52 USD 0.64 (1.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRST за сегодня изменился на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.31, а максимальная — 39.17.
Следите за динамикой TrustCo Bank Corp NY. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRST
Дневной диапазон
38.31 39.17
Годовой диапазон
27.19 40.96
- Предыдущее закрытие
- 39.16
- Open
- 39.07
- Bid
- 38.52
- Ask
- 38.82
- Low
- 38.31
- High
- 39.17
- Объем
- 239
- Дневное изменение
- -1.63%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- 27.51%
- Годовое изменение
- 16.37%
