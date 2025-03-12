货币 / TRST
TRST: TrustCo Bank Corp NY
39.00 USD 0.48 (1.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRST汇率已更改1.25%。当日，交易品种以低点38.31和高点39.25进行交易。
关注TrustCo Bank Corp NY动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRST新闻
- Trustpilot股票在强劲上半年业绩后维持瑞银买入评级
- Trustpilot stock maintains Buy rating at UBS on strong H1 results
- 德意志银行上调Trustpilot目标价至3.43英镑，因业绩强劲
- Deutsche Bank raises Trustpilot stock price target to GBP3.43 on strong earnings
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Trustpilot posts strong H1, launches £30m buyback; outlook confirmed
- Earnings call transcript: TrustCo Bank Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- TrustCo Bank NY earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- TrustCo Bank: Exercising Caution Even In Light Of Solid Improvements (NASDAQ:TRST)
- Strong First Quarter Supports TrustCo’s Declaration of Dividend; Continues Reliable Payout
- Trustpilot achieves record net dollar retention, boosts EBITDA
- Trustpilot beats 2024 forecasts, raises 2025 outlook with strong EBITDA growth
- J.P. Morgan sees upside for Trustpilot, adds to ‘positive catalyst watch’
日范围
38.31 39.25
年范围
27.19 40.96
- 前一天收盘价
- 38.52
- 开盘价
- 38.31
- 卖价
- 39.00
- 买价
- 39.30
- 最低价
- 38.31
- 最高价
- 39.25
- 交易量
- 60
- 日变化
- 1.25%
- 月变化
- 0.78%
- 6个月变化
- 29.10%
- 年变化
- 17.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值