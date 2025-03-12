KurseKategorien
Währungen / TRST
Zurück zum Aktien

TRST: TrustCo Bank Corp NY

40.04 USD 1.17 (3.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRST hat sich für heute um 3.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.87 bis zu einem Hoch von 40.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die TrustCo Bank Corp NY-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRST News

Tagesspanne
38.87 40.07
Jahresspanne
27.19 40.96
Vorheriger Schlusskurs
38.87
Eröffnung
39.04
Bid
40.04
Ask
40.34
Tief
38.87
Hoch
40.07
Volumen
326
Tagesänderung
3.01%
Monatsänderung
3.46%
6-Monatsänderung
32.54%
Jahresänderung
20.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K