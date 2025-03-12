Währungen / TRST
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRST: TrustCo Bank Corp NY
40.04 USD 1.17 (3.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRST hat sich für heute um 3.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.87 bis zu einem Hoch von 40.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die TrustCo Bank Corp NY-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRST News
- UBS bestätigt Kaufempfehlung für Trustpilot nach starken Halbjahresergebnissen/n
- Trustpilot stock maintains Buy rating at UBS on strong H1 results
- Deutsche Bank hebt Kursziel für Trustpilot nach starken Ergebnissen auf 3,43 GBP an
- Deutsche Bank raises Trustpilot stock price target to GBP3.43 on strong earnings
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Trustpilot posts strong H1, launches £30m buyback; outlook confirmed
- Earnings call transcript: TrustCo Bank Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- TrustCo Bank NY earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- TrustCo Bank: Exercising Caution Even In Light Of Solid Improvements (NASDAQ:TRST)
- Strong First Quarter Supports TrustCo’s Declaration of Dividend; Continues Reliable Payout
- Trustpilot achieves record net dollar retention, boosts EBITDA
- Trustpilot beats 2024 forecasts, raises 2025 outlook with strong EBITDA growth
- J.P. Morgan sees upside for Trustpilot, adds to ‘positive catalyst watch’
Tagesspanne
38.87 40.07
Jahresspanne
27.19 40.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.87
- Eröffnung
- 39.04
- Bid
- 40.04
- Ask
- 40.34
- Tief
- 38.87
- Hoch
- 40.07
- Volumen
- 326
- Tagesänderung
- 3.01%
- Monatsänderung
- 3.46%
- 6-Monatsänderung
- 32.54%
- Jahresänderung
- 20.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K