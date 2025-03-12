Moedas / TRST
TRST: TrustCo Bank Corp NY
39.80 USD 0.93 (2.39%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRST para hoje mudou para 2.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.87 e o mais alto foi 39.81.
Veja a dinâmica do par de moedas TrustCo Bank Corp NY. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
38.87 39.81
Faixa anual
27.19 40.96
- Fechamento anterior
- 38.87
- Open
- 39.04
- Bid
- 39.80
- Ask
- 40.10
- Low
- 38.87
- High
- 39.81
- Volume
- 151
- Mudança diária
- 2.39%
- Mudança mensal
- 2.84%
- Mudança de 6 meses
- 31.74%
- Mudança anual
- 20.24%
