TRST: TrustCo Bank Corp NY

39.12 USD 0.92 (2.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRST ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.05 e ad un massimo di 40.04.

Segui le dinamiche di TrustCo Bank Corp NY. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
39.05 40.04
Intervallo Annuale
27.19 40.96
Chiusura Precedente
40.04
Apertura
40.04
Bid
39.12
Ask
39.42
Minimo
39.05
Massimo
40.04
Volume
376
Variazione giornaliera
-2.30%
Variazione Mensile
1.09%
Variazione Semestrale
29.49%
Variazione Annuale
18.19%
20 settembre, sabato