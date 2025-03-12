Valute / TRST
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TRST: TrustCo Bank Corp NY
39.12 USD 0.92 (2.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRST ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.05 e ad un massimo di 40.04.
Segui le dinamiche di TrustCo Bank Corp NY. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRST News
- Trustpilot mantiene rating Buy da UBS grazie ai solidi risultati del primo semestre
- Trustpilot stock maintains Buy rating at UBS on strong H1 results
- Deutsche Bank alza il target di prezzo di Trustpilot a 3,43 GBP dopo utili solidi
- Deutsche Bank raises Trustpilot stock price target to GBP3.43 on strong earnings
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Trustpilot registra un solido primo semestre, lancia riacquisto di £30 mln; outlook confermato
- Trustpilot posts strong H1, launches £30m buyback; outlook confirmed
- Earnings call transcript: TrustCo Bank Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- TrustCo Bank NY earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- TrustCo Bank: Exercising Caution Even In Light Of Solid Improvements (NASDAQ:TRST)
- Strong First Quarter Supports TrustCo’s Declaration of Dividend; Continues Reliable Payout
- Trustpilot achieves record net dollar retention, boosts EBITDA
- Trustpilot beats 2024 forecasts, raises 2025 outlook with strong EBITDA growth
- J.P. Morgan sees upside for Trustpilot, adds to ‘positive catalyst watch’
Intervallo Giornaliero
39.05 40.04
Intervallo Annuale
27.19 40.96
- Chiusura Precedente
- 40.04
- Apertura
- 40.04
- Bid
- 39.12
- Ask
- 39.42
- Minimo
- 39.05
- Massimo
- 40.04
- Volume
- 376
- Variazione giornaliera
- -2.30%
- Variazione Mensile
- 1.09%
- Variazione Semestrale
- 29.49%
- Variazione Annuale
- 18.19%
20 settembre, sabato