TRST: TrustCo Bank Corp NY
38.87 USD 0.35 (0.91%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TRST de hoy ha cambiado un 0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.31, mientras que el máximo ha alcanzado 39.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TrustCo Bank Corp NY. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRST News
- Acciones de Trustpilot mantienen calificación de Compra en UBS tras sólidos resultados
- Trustpilot mantiene calificación de Compra en UBS tras sólidos resultados del primer semestre
- Trustpilot stock maintains Buy rating at UBS on strong H1 results
- Deutsche Bank eleva el precio objetivo de Trustpilot a 3,43 GBP tras sólidos resultados
- Deutsche Bank eleva precio objetivo de Trustpilot a GBP3.43 tras sólidos resultados
- Deutsche Bank raises Trustpilot stock price target to GBP3.43 on strong earnings
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- Trustpilot reporta sólido primer semestre y lanza recompra de £30m
- Trustpilot registra un sólido primer semestre, lanza recompra de 30 millones de libras
- Trustpilot posts strong H1, launches £30m buyback; outlook confirmed
- Earnings call transcript: TrustCo Bank Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- TrustCo Bank NY earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- TrustCo Bank: Exercising Caution Even In Light Of Solid Improvements (NASDAQ:TRST)
- Strong First Quarter Supports TrustCo’s Declaration of Dividend; Continues Reliable Payout
- Trustpilot achieves record net dollar retention, boosts EBITDA
- Trustpilot beats 2024 forecasts, raises 2025 outlook with strong EBITDA growth
- J.P. Morgan sees upside for Trustpilot, adds to ‘positive catalyst watch’
Rango diario
38.31 39.83
Rango anual
27.19 40.96
- Cierres anteriores
- 38.52
- Open
- 38.31
- Bid
- 38.87
- Ask
- 39.17
- Low
- 38.31
- High
- 39.83
- Volumen
- 229
- Cambio diario
- 0.91%
- Cambio mensual
- 0.44%
- Cambio a 6 meses
- 28.67%
- Cambio anual
- 17.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B