Dövizler / TRS
TRS: TriMas Corporation
39.92 USD 0.10 (0.25%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRS fiyatı bugün -0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.75 ve Yüksek fiyatı olarak 40.07 aralığında işlem gördü.
TriMas Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
39.75 40.07
Yıllık aralık
17.75 40.07
- Önceki kapanış
- 40.02
- Açılış
- 40.05
- Satış
- 39.92
- Alış
- 40.22
- Düşük
- 39.75
- Yüksek
- 40.07
- Hacim
- 763
- Günlük değişim
- -0.25%
- Aylık değişim
- 4.01%
- 6 aylık değişim
- 68.23%
- Yıllık değişim
- 56.12%
21 Eylül, Pazar