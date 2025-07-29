Devises / TRS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TRS: TriMas Corporation
39.92 USD 0.10 (0.25%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TRS a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.75 et à un maximum de 40.07.
Suivez la dynamique TriMas Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRS Nouvelles
- L’action de TriMas Corporation atteint un niveau record à 39,73 USD
- Trimas Corporation stock hits all-time high at 39.73 USD
- TriMas (TRS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Century (CENX) Moves 6.4% Higher: Will This Strength Last?
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Trimas Corporation stock hits all-time high of 39.1 USD
- Aerospace Play Crane Stock More Than Doubled Since 2023 IPO; Gets Key Rating Upgrade
- What Makes TriMas (TRS) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Why Is TriMas (TRS) Up 8.3% Since Last Earnings Report?
- Otis to Elevate Connectivity on Singapore's Cross Island Line Phase 1
- Best Momentum Stocks to Buy for August 26th
- Trimas Corporation stock hits 52-week high at 37.54 USD
- FMI Small Cap Equity Q2 2025 Review (Mutual Fund:FMIJX)
- TriMas Corporation stock hits 52-week high at 37.05 USD
- This CF Industries Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CF Industries Holdings (NYSE:CF), CACI International (NYSE:CACI)
- KeyBanc upgrades TriMas stock to Overweight on aerospace demand momentum
- Zacks Industry Outlook Highlights ESAB, TriMas and Kaiser Aluminum
- TriMas stock price target raised to $45 from $40 at BWS Financial
- Earnings call transcript: TriMas Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- TriMas Q2 2025 presentation: Sales surge 14%, company raises full-year outlook
- Trimas Corporation stock hits 52-week high at 36.47 USD
- TriMas (TRS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TriMas shares soar as Q2 results smash expectations
- TriMas earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
Range quotidien
39.75 40.07
Range Annuel
17.75 40.07
- Clôture Précédente
- 40.02
- Ouverture
- 40.05
- Bid
- 39.92
- Ask
- 40.22
- Plus Bas
- 39.75
- Plus Haut
- 40.07
- Volume
- 763
- Changement quotidien
- -0.25%
- Changement Mensuel
- 4.01%
- Changement à 6 Mois
- 68.23%
- Changement Annuel
- 56.12%
20 septembre, samedi