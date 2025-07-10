Валюты / TRS
TRS: TriMas Corporation
39.47 USD 0.07 (0.18%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRS за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.87, а максимальная — 39.54.
Следите за динамикой TriMas Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRS
Дневной диапазон
38.87 39.54
Годовой диапазон
17.75 39.70
- Предыдущее закрытие
- 39.54
- Open
- 39.54
- Bid
- 39.47
- Ask
- 39.77
- Low
- 38.87
- High
- 39.54
- Объем
- 1.262 K
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 2.84%
- 6-месячное изменение
- 66.33%
- Годовое изменение
- 54.36%
