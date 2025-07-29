KurseKategorien
TRS: TriMas Corporation

40.02 USD 0.90 (2.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRS hat sich für heute um 2.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.05 bis zu einem Hoch von 40.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die TriMas Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
39.05 40.03
Jahresspanne
17.75 40.05
Vorheriger Schlusskurs
39.12
Eröffnung
39.12
Bid
40.02
Ask
40.32
Tief
39.05
Hoch
40.03
Volumen
723
Tagesänderung
2.30%
Monatsänderung
4.27%
6-Monatsänderung
68.65%
Jahresänderung
56.51%
