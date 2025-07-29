Währungen / TRS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRS: TriMas Corporation
40.02 USD 0.90 (2.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRS hat sich für heute um 2.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.05 bis zu einem Hoch von 40.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die TriMas Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRS News
- TriMas-Aktie markiert Allzeithoch bei 39,73 US-Dollar/n
- Trimas Corporation stock hits all-time high at 39.73 USD
- TriMas (TRS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Century (CENX) Moves 6.4% Higher: Will This Strength Last?
- New Analyst Coverage Shines Spotlight on 5 Top Stocks
- Trimas Corporation stock hits all-time high of 39.1 USD
- Aerospace Play Crane Stock More Than Doubled Since 2023 IPO; Gets Key Rating Upgrade
- What Makes TriMas (TRS) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Why Is TriMas (TRS) Up 8.3% Since Last Earnings Report?
- Otis to Elevate Connectivity on Singapore's Cross Island Line Phase 1
- Best Momentum Stocks to Buy for August 26th
- Trimas Corporation stock hits 52-week high at 37.54 USD
- FMI Small Cap Equity Q2 2025 Review (Mutual Fund:FMIJX)
- TriMas Corporation stock hits 52-week high at 37.05 USD
- This CF Industries Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CF Industries Holdings (NYSE:CF), CACI International (NYSE:CACI)
- KeyBanc upgrades TriMas stock to Overweight on aerospace demand momentum
- Zacks Industry Outlook Highlights ESAB, TriMas and Kaiser Aluminum
- TriMas stock price target raised to $45 from $40 at BWS Financial
- Earnings call transcript: TriMas Q2 2025 beats forecasts, stock surges
- TriMas Q2 2025 presentation: Sales surge 14%, company raises full-year outlook
- Trimas Corporation stock hits 52-week high at 36.47 USD
- TriMas (TRS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TriMas shares soar as Q2 results smash expectations
- TriMas earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
Tagesspanne
39.05 40.03
Jahresspanne
17.75 40.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.12
- Eröffnung
- 39.12
- Bid
- 40.02
- Ask
- 40.32
- Tief
- 39.05
- Hoch
- 40.03
- Volumen
- 723
- Tagesänderung
- 2.30%
- Monatsänderung
- 4.27%
- 6-Monatsänderung
- 68.65%
- Jahresänderung
- 56.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K