Dövizler / TRI
TRI: Thomson Reuters Corp
162.51 USD 1.90 (1.18%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRI fiyatı bugün 1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 160.28 ve Yüksek fiyatı olarak 162.79 aralığında işlem gördü.
Thomson Reuters Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TRI haberleri
Günlük aralık
160.28 162.79
Yıllık aralık
151.60 218.40
- Önceki kapanış
- 160.61
- Açılış
- 160.45
- Satış
- 162.51
- Alış
- 162.81
- Düşük
- 160.28
- Yüksek
- 162.79
- Hacim
- 6.175 K
- Günlük değişim
- 1.18%
- Aylık değişim
- -8.51%
- 6 aylık değişim
- -5.54%
- Yıllık değişim
- -4.84%
21 Eylül, Pazar