TRI: Thomson Reuters Corp
162.51 USD 1.90 (1.18%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TRI a changé de 1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 160.28 et à un maximum de 162.79.
Suivez la dynamique Thomson Reuters Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
160.28 162.79
Range Annuel
151.60 218.40
- Clôture Précédente
- 160.61
- Ouverture
- 160.45
- Bid
- 162.51
- Ask
- 162.81
- Plus Bas
- 160.28
- Plus Haut
- 162.79
- Volume
- 6.175 K
- Changement quotidien
- 1.18%
- Changement Mensuel
- -8.51%
- Changement à 6 Mois
- -5.54%
- Changement Annuel
- -4.84%
20 septembre, samedi