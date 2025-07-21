통화 / TRI
TRI: Thomson Reuters Corp
162.51 USD 1.90 (1.18%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TRI 환율이 오늘 1.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 160.28이고 고가는 162.79이었습니다.
Thomson Reuters Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
160.28 162.79
년간 변동
151.60 218.40
- 이전 종가
- 160.61
- 시가
- 160.45
- Bid
- 162.51
- Ask
- 162.81
- 저가
- 160.28
- 고가
- 162.79
- 볼륨
- 6.175 K
- 일일 변동
- 1.18%
- 월 변동
- -8.51%
- 6개월 변동
- -5.54%
- 년간 변동율
- -4.84%
