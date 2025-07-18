Валюты / TRI
TRI: Thomson Reuters Corp
169.64 USD 1.58 (0.92%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRI за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 169.64, а максимальная — 171.36.
Следите за динамикой Thomson Reuters Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRI
Дневной диапазон
169.64 171.36
Годовой диапазон
151.60 218.40
- Предыдущее закрытие
- 171.22
- Open
- 170.76
- Bid
- 169.64
- Ask
- 169.94
- Low
- 169.64
- High
- 171.36
- Объем
- 4.441 K
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- -4.49%
- 6-месячное изменение
- -1.40%
- Годовое изменение
- -0.67%
