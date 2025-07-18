Moedas / TRI
TRI: Thomson Reuters Corp
169.21 USD 0.43 (0.25%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRI para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 168.75 e o mais alto foi 171.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Thomson Reuters Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TRI Notícias
Faixa diária
168.75 171.65
Faixa anual
151.60 218.40
- Fechamento anterior
- 169.64
- Open
- 170.61
- Bid
- 169.21
- Ask
- 169.51
- Low
- 168.75
- High
- 171.65
- Volume
- 3.677 K
- Mudança diária
- -0.25%
- Mudança mensal
- -4.73%
- Mudança de 6 meses
- -1.65%
- Mudança anual
- -0.92%
