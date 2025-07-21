Währungen / TRI
TRI: Thomson Reuters Corp
160.61 USD 8.60 (5.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRI hat sich für heute um -5.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.45 bis zu einem Hoch von 169.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Thomson Reuters Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TRI News
Tagesspanne
160.45 169.60
Jahresspanne
151.60 218.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 169.21
- Eröffnung
- 168.44
- Bid
- 160.61
- Ask
- 160.91
- Tief
- 160.45
- Hoch
- 169.60
- Volumen
- 7.428 K
- Tagesänderung
- -5.08%
- Monatsänderung
- -9.58%
- 6-Monatsänderung
- -6.65%
- Jahresänderung
- -5.96%
