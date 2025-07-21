KurseKategorien
TRI: Thomson Reuters Corp

160.61 USD 8.60 (5.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRI hat sich für heute um -5.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.45 bis zu einem Hoch von 169.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Thomson Reuters Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
160.45 169.60
Jahresspanne
151.60 218.40
Vorheriger Schlusskurs
169.21
Eröffnung
168.44
Bid
160.61
Ask
160.91
Tief
160.45
Hoch
169.60
Volumen
7.428 K
Tagesänderung
-5.08%
Monatsänderung
-9.58%
6-Monatsänderung
-6.65%
Jahresänderung
-5.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K