货币 / TRI
TRI: Thomson Reuters Corp
169.64 USD 1.58 (0.92%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRI汇率已更改-0.92%。当日，交易品种以低点169.64和高点171.36进行交易。
关注Thomson Reuters Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TRI新闻
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Thomson Reuters Stock?
- Thomson Reuters’ AI fears misplaced, says Wells Fargo as it upgrades stock
- Wells Fargo upgrades Thomson Reuters stock to Overweight on AI benefits
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Thomson Reuters establishes automatic share purchase plan
- CNXC or TRI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Thomson Reuters announces $1 billion share repurchase program
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.53%
- EIA crude oil inventories, IEA monthly report highlight Wednesday’s agenda
- ON24 Q2 2025 slides reveal AI strategy as company maintains positive cash flow
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 1.27%
- Thomson Reuters reports higher second-quarter revenue, AI helps drive growth
- Thomson Reuters Stock Drops As Core Growth Holds Up, But Acquisitions And Print Weigh On Q2 Results - Thomson Reuters (NASDAQ:TRI)
- Compared to Estimates, Thomson Reuters (TRI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Thomson Reuters Q2 2025 slides: 7% organic growth, AI innovations drive performance
- Thomson Reuters (TRI) Beats Q2 Earnings Estimates
- Thomson Reuters beats Q2 earnings expectations, maintains 2025 outlook
- Aramark (ARMK) Q3 Earnings Match Estimates
- Unlocking Q2 Potential of Thomson Reuters (TRI): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- WNS vs. TRI: Which Stock Is the Better Value Option?
- Thomson Reuters: Bullish On Legal Segment Potential And Inorganic Prospects (NASDAQ:TRI)
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- ClearBridge International Growth ACWI Ex-US Strategy Q2 2025 Commentary
日范围
169.64 171.36
年范围
151.60 218.40
- 前一天收盘价
- 171.22
- 开盘价
- 170.76
- 卖价
- 169.64
- 买价
- 169.94
- 最低价
- 169.64
- 最高价
- 171.36
- 交易量
- 4.441 K
- 日变化
- -0.92%
- 月变化
- -4.49%
- 6个月变化
- -1.40%
- 年变化
- -0.67%
