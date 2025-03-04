- Genel bakış
TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc
TPZ fiyatı bugün 1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.20 ve Yüksek fiyatı olarak 21.33 aralığında işlem gördü.
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TPZ haberleri
Sıkça sorulan sorular
TPZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hisse senedi 21.31 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 21.20 - 21.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 21.08 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9 değerine ulaştı. TPZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hisse senedi şu anda 21.31 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.17% ve USD değerlerini izler. TPZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
TPZ hisse senedi nasıl alınır?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hisselerini şu anki 21.31 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 21.31 ve Ask 21.61 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9 ve günlük değişim oranı 0.42% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TPZ fiyat hareketlerini takip edin.
TPZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 17.56 - 22.28 ve mevcut fiyatı 21.31 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 21.31 veya Ask 21.61 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.28% ve 6 aylık değişim oranı 9.56% değerlerini karşılaştırır. TPZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hisse senedi yıllık olarak 22.28 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 17.56 - 22.28). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 21.08 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc performansını takip edin.
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 17.56 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 21.31 ve hareket ettiği yıllık aralık 17.56 - 22.28 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TPZ fiyat hareketlerini izleyin.
TPZ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 21.08 ve yıllık değişim oranı 13.17% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 21.08
- Açılış
- 21.22
- Satış
- 21.31
- Alış
- 21.61
- Düşük
- 21.20
- Yüksek
- 21.33
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 1.09%
- Aylık değişim
- 1.28%
- 6 aylık değişim
- 9.56%
- Yıllık değişim
- 13.17%
