TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc
Il tasso di cambio TPZ ha avuto una variazione del 1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.20 e ad un massimo di 21.33.
Segui le dinamiche di Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TPZ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TPZ oggi?
Oggi le azioni Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc sono prezzate a 21.31. Viene scambiato all'interno di 21.20 - 21.33, la chiusura di ieri è stata 21.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TPZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc pagano dividendi?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc è attualmente valutato a 21.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TPZ.
Come acquistare azioni TPZ?
Puoi acquistare azioni Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc al prezzo attuale di 21.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.31 o 21.61, mentre 9 e 0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TPZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TPZ?
Investire in Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc implica considerare l'intervallo annuale 17.56 - 22.28 e il prezzo attuale 21.31. Molti confrontano 1.28% e 9.56% prima di effettuare ordini su 21.31 o 21.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TPZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?
Il prezzo massimo di Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc nell'ultimo anno è stato 22.28. All'interno di 17.56 - 22.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?
Il prezzo più basso di Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) nel corso dell'anno è stato 17.56. Confrontandolo con gli attuali 21.31 e 17.56 - 22.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TPZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TPZ?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.08 e 13.17%.
- Chiusura Precedente
- 21.08
- Apertura
- 21.22
- Bid
- 21.31
- Ask
- 21.61
- Minimo
- 21.20
- Massimo
- 21.33
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 1.09%
- Variazione Mensile
- 1.28%
- Variazione Semestrale
- 9.56%
- Variazione Annuale
- 13.17%
