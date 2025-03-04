TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc
今日TPZ汇率已更改1.09%。当日，交易品种以低点21.20和高点21.33进行交易。
关注Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPZ新闻
- Topaz Finance assumes legal title and servicing of Warwick mortgage notes
- OPEC+ Agrees To A Modest Output Hike
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- TPZ: Monthly Payout From Infrastructure Portfolio (NYSE:TPZ)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Earnings call transcript: Topaz Energy Q2 2025 earnings beat expectations
- Topaz Energy Q2 2025 slides: Diversified model drives 8% FCF yield, 5.3% dividend
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- TPZ: A Solid Option To Invest In The Energy Infrastructure (NYSE:TPZ)
- TEAF: Divesting Private Investments As Fund Transforms
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- U.S. March Oil Production At New High
- Desjardins downgrades Canadian energy stocks on bearish oil outlook
- Buy, Baby, Buy: My 12 Favorite Energy Stocks For What's Next
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
常见问题解答
TPZ股票今天的价格是多少？
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票今天的定价为21.31。它在21.20 - 21.33范围内交易，昨天的收盘价为21.08，交易量达到9。TPZ的实时价格图表显示了这些更新。
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票是否支付股息？
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc目前的价值为21.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.17%和USD。实时查看图表以跟踪TPZ走势。
如何购买TPZ股票？
您可以以21.31的当前价格购买Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票。订单通常设置在21.31或21.61附近，而9和0.42%显示市场活动。立即关注TPZ的实时图表更新。
如何投资TPZ股票？
投资Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc需要考虑年度范围17.56 - 22.28和当前价格21.31。许多人在以21.31或21.61下订单之前，会比较1.28%和。实时查看TPZ价格图表，了解每日变化。
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc的最高价格是22.28。在17.56 - 22.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc的绩效。
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票的最低价格是多少？
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc（TPZ）的最低价格为17.56。将其与当前的21.31和17.56 - 22.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TPZ股票是什么时候拆分的？
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.08和13.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.08
- 开盘价
- 21.22
- 卖价
- 21.31
- 买价
- 21.61
- 最低价
- 21.20
- 最高价
- 21.33
- 交易量
- 9
- 日变化
- 1.09%
- 月变化
- 1.28%
- 6个月变化
- 9.56%
- 年变化
- 13.17%