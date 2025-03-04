报价部分
货币 / TPZ
回到股票

TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc

21.31 USD 0.23 (1.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TPZ汇率已更改1.09%。当日，交易品种以低点21.20和高点21.33进行交易。

关注Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

TPZ新闻

常见问题解答

TPZ股票今天的价格是多少？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票今天的定价为21.31。它在21.20 - 21.33范围内交易，昨天的收盘价为21.08，交易量达到9。TPZ的实时价格图表显示了这些更新。

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票是否支付股息？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc目前的价值为21.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.17%和USD。实时查看图表以跟踪TPZ走势。

如何购买TPZ股票？

您可以以21.31的当前价格购买Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票。订单通常设置在21.31或21.61附近，而9和0.42%显示市场活动。立即关注TPZ的实时图表更新。

如何投资TPZ股票？

投资Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc需要考虑年度范围17.56 - 22.28和当前价格21.31。许多人在以21.31或21.61下订单之前，会比较1.28%和。实时查看TPZ价格图表，了解每日变化。

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc的最高价格是22.28。在17.56 - 22.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc的绩效。

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc股票的最低价格是多少？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc（TPZ）的最低价格为17.56。将其与当前的21.31和17.56 - 22.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TPZ股票是什么时候拆分的？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.08和13.17%中可见。

日范围
21.20 21.33
年范围
17.56 22.28
前一天收盘价
21.08
开盘价
21.22
卖价
21.31
买价
21.61
最低价
21.20
最高价
21.33
交易量
9
日变化
1.09%
月变化
1.28%
6个月变化
9.56%
年变化
13.17%
