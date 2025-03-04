- Übersicht
TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc
Der Wechselkurs von TPZ hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.07 bis zu einem Hoch von 21.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TPZ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TPZ heute?
Die Aktie von Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) notiert heute bei 21.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.07 - 21.33 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.08 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von TPZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TPZ Dividenden?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc wird derzeit mit 21.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.96% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TPZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich TPZ-Aktien?
Sie können Aktien von Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) zum aktuellen Kurs von 21.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.27 oder 21.57 platziert, während 15 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TPZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TPZ-Aktien?
Bei einer Investition in Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc müssen die jährliche Spanne 17.56 - 22.28 und der aktuelle Kurs 21.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.09% und 9.36%, bevor sie Orders zu 21.27 oder 21.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TPZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?
Der höchste Kurs von Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) im vergangenen Jahr lag bei 22.28. Innerhalb von 17.56 - 22.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?
Der niedrigste Kurs von Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) im Laufe des Jahres betrug 17.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.27 und der Spanne 17.56 - 22.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TPZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TPZ statt?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.08 und 12.96% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.08
- Eröffnung
- 21.22
- Bid
- 21.27
- Ask
- 21.57
- Tief
- 21.07
- Hoch
- 21.33
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.90%
- Monatsänderung
- 1.09%
- 6-Monatsänderung
- 9.36%
- Jahresänderung
- 12.96%
