TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc

21.27 USD 0.19 (0.90%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TPZの今日の為替レートは、0.90%変化しました。日中、通貨は1あたり21.07の安値と21.33の高値で取引されました。

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

TPZ News

よくあるご質問

TPZ株の現在の価格は？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incの株価は本日21.27です。21.07 - 21.33内で取引され、前日の終値は21.08、取引量は15に達しました。TPZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incの株は配当を出しますか？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incの現在の価格は21.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.96%やUSDにも注目します。TPZの動きはライブチャートで確認できます。

TPZ株を買う方法は？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incの株は現在21.27で購入可能です。注文は通常21.27または21.57付近で行われ、15や0.24%が市場の動きを示します。TPZの最新情報はライブチャートで確認できます。

TPZ株に投資する方法は？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incへの投資では、年間の値幅17.56 - 22.28と現在の21.27を考慮します。注文は多くの場合21.27や21.57で行われる前に、1.09%や9.36%と比較されます。TPZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incの株の最高値は？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incの過去1年の最高値は22.28でした。17.56 - 22.28内で株価は大きく変動し、21.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incの株の最低値は？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc(TPZ)の年間最安値は17.56でした。現在の21.27や17.56 - 22.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TPZの動きはライブチャートで確認できます。

TPZの株式分割はいつ行われましたか？

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.08、12.96%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.07 21.33
1年のレンジ
17.56 22.28
以前の終値
21.08
始値
21.22
買値
21.27
買値
21.57
安値
21.07
高値
21.33
出来高
15
1日の変化
0.90%
1ヶ月の変化
1.09%
6ヶ月の変化
9.36%
1年の変化
12.96%
