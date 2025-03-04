КотировкиРазделы
TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc

21.31 USD 0.23 (1.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TPZ за сегодня изменился на 1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.20, а максимальная — 21.33.

Следите за динамикой Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TPZ сегодня?

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) сегодня оценивается на уровне 21.31. Инструмент торгуется в пределах 21.20 - 21.33, вчерашнее закрытие составило 21.08, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TPZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?

Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc в настоящее время оценивается в 21.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.17% и USD. Отслеживайте движения TPZ на графике в реальном времени.

Как купить акции TPZ?

Вы можете купить акции Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) по текущей цене 21.31. Ордера обычно размещаются около 21.31 или 21.61, тогда как 9 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TPZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TPZ?

Инвестирование в Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc предполагает учет годового диапазона 17.56 - 22.28 и текущей цены 21.31. Многие сравнивают 1.28% и 9.56% перед размещением ордеров на 21.31 или 21.61. Изучайте ежедневные изменения цены TPZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?

Самая высокая цена Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) за последний год составила 22.28. Акции заметно колебались в пределах 17.56 - 22.28, сравнение с 21.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?

Самая низкая цена Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) за год составила 17.56. Сравнение с текущими 21.31 и 17.56 - 22.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TPZ?

В прошлом Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.08 и 13.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.20 21.33
Годовой диапазон
17.56 22.28
Предыдущее закрытие
21.08
Open
21.22
Bid
21.31
Ask
21.61
Low
21.20
High
21.33
Объем
9
Дневное изменение
1.09%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
9.56%
Годовое изменение
13.17%
