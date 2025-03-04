- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc
A taxa do TPZ para hoje mudou para 1.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.20 e o mais alto foi 21.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPZ Notícias
- Topaz Finance assumes legal title and servicing of Warwick mortgage notes
- OPEC+ Agrees To A Modest Output Hike
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- TPZ: Monthly Payout From Infrastructure Portfolio (NYSE:TPZ)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Earnings call transcript: Topaz Energy Q2 2025 earnings beat expectations
- Topaz Energy Q2 2025 slides: Diversified model drives 8% FCF yield, 5.3% dividend
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- TPZ: A Solid Option To Invest In The Energy Infrastructure (NYSE:TPZ)
- TEAF: Divesting Private Investments As Fund Transforms
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- U.S. March Oil Production At New High
- Desjardins downgrades Canadian energy stocks on bearish oil outlook
- Buy, Baby, Buy: My 12 Favorite Energy Stocks For What's Next
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TPZ hoje?
Hoje Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) está avaliado em 21.31. O instrumento é negociado dentro de 21.20 - 21.33, o fechamento de ontem foi 21.08, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TPZ em tempo real.
As ações de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc pagam dividendos?
Atualmente Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc está avaliado em 21.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.17% e USD. Monitore os movimentos de TPZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TPZ?
Você pode comprar ações de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) pelo preço atual 21.31. Ordens geralmente são executadas perto de 21.31 ou 21.61, enquanto 9 e 0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TPZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TPZ?
Investir em Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc envolve considerar a faixa anual 17.56 - 22.28 e o preço atual 21.31. Muitos comparam 1.28% e 9.56% antes de enviar ordens em 21.31 ou 21.61. Estude as mudanças diárias de preço de TPZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?
O maior preço de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) no último ano foi 22.28. As ações oscilaram bastante dentro de 17.56 - 22.28, e a comparação com 21.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?
O menor preço de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) no ano foi 17.56. A comparação com o preço atual 21.31 e 17.56 - 22.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TPZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TPZ?
No passado Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.08 e 13.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.08
- Open
- 21.22
- Bid
- 21.31
- Ask
- 21.61
- Low
- 21.20
- High
- 21.33
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 1.09%
- Mudança mensal
- 1.28%
- Mudança de 6 meses
- 9.56%
- Mudança anual
- 13.17%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.