TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc
Le taux de change de TPZ a changé de 1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.20 et à un maximum de 21.33.
Suivez la dynamique Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TPZ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TPZ aujourd'hui ?
L'action Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc est cotée à 21.31 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.20 - 21.33, a clôturé hier à 21.08 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de TPZ présente ces mises à jour.
L'action Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc est actuellement valorisé à 21.31. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TPZ.
Comment acheter des actions TPZ ?
Vous pouvez acheter des actions Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc au cours actuel de 21.31. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.31 ou de 21.61, le 9 et le 0.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TPZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TPZ ?
Investir dans Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.56 - 22.28 et le prix actuel 21.31. Beaucoup comparent 1.28% et 9.56% avant de passer des ordres à 21.31 ou 21.61. Consultez le graphique du cours de TPZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc ?
Le cours le plus élevé de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc l'année dernière était 22.28. Au cours de 17.56 - 22.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc ?
Le cours le plus bas de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) sur l'année a été 17.56. Sa comparaison avec 21.31 et 17.56 - 22.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TPZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TPZ a-t-elle été divisée ?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.08 et 13.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.08
- Ouverture
- 21.22
- Bid
- 21.31
- Ask
- 21.61
- Plus Bas
- 21.20
- Plus Haut
- 21.33
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 1.09%
- Changement Mensuel
- 1.28%
- Changement à 6 Mois
- 9.56%
- Changement Annuel
- 13.17%
