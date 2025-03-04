- Panorámica
TPZ: Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc
El tipo de cambio de TPZ de hoy ha cambiado un 0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.07, mientras que el máximo ha alcanzado 21.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TPZ News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TPZ hoy?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) se evalúa hoy en 21.27. El instrumento se negocia dentro de 21.07 - 21.33; el cierre de ayer ha sido 21.08 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TPZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc se evalúa actualmente en 21.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.96% y USD. Monitoree los movimientos de TPZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TPZ?
Puede comprar acciones de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) al precio actual de 21.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.27 o 21.57, mientras que 15 y 0.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TPZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TPZ?
Invertir en Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc implica tener en cuenta el rango anual 17.56 - 22.28 y el precio actual 21.27. Muchos comparan 1.09% y 9.36% antes de colocar órdenes en 21.27 o 21.57. Estudie los cambios diarios de precios de TPZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?
El precio más alto de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) en el último año ha sido 22.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.56 - 22.28, una comparación con 21.08 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc?
El precio más bajo de Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc (TPZ) para el año ha sido 17.56. La comparación con los actuales 21.27 y 17.56 - 22.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TPZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TPZ?
En el pasado, Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.08 y 12.96% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.08
- Open
- 21.22
- Bid
- 21.27
- Ask
- 21.57
- Low
- 21.07
- High
- 21.33
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 0.90%
- Cambio mensual
- 1.09%
- Cambio a 6 meses
- 9.36%
- Cambio anual
- 12.96%
