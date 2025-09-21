FiyatlarBölümler
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026

23.3200 USD 0.3200 (1.39%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TPTA fiyatı bugün 1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.1312 ve Yüksek fiyatı olarak 23.3450 aralığında işlem gördü.

Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.1312 23.3450
Yıllık aralık
13.7700 23.5750
Önceki kapanış
23.0000
Açılış
23.1312
Satış
23.3200
Alış
23.3230
Düşük
23.1312
Yüksek
23.3450
Hacim
11
Günlük değişim
1.39%
Aylık değişim
2.12%
6 aylık değişim
36.37%
Yıllık değişim
29.92%
21 Eylül, Pazar