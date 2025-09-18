Divisas / TPTA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026
23.0951 USD 0.0721 (0.31%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TPTA de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.7500, mientras que el máximo ha alcanzado 23.0951.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
22.7500 23.0951
Rango anual
13.7700 23.5750
- Cierres anteriores
- 23.1672
- Open
- 22.8000
- Bid
- 23.0951
- Ask
- 23.0981
- Low
- 22.7500
- High
- 23.0951
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- -0.31%
- Cambio mensual
- 1.13%
- Cambio a 6 meses
- 35.06%
- Cambio anual
- 28.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B