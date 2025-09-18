CotizacionesSecciones
Divisas / TPTA
Volver a Acciones

TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026

23.0951 USD 0.0721 (0.31%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TPTA de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.7500, mientras que el máximo ha alcanzado 23.0951.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
22.7500 23.0951
Rango anual
13.7700 23.5750
Cierres anteriores
23.1672
Open
22.8000
Bid
23.0951
Ask
23.0981
Low
22.7500
High
23.0951
Volumen
12
Cambio diario
-0.31%
Cambio mensual
1.13%
Cambio a 6 meses
35.06%
Cambio anual
28.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B