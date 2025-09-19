KurseKategorien
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026

23.0000 USD 0.0951 (0.41%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TPTA hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.9750 bis zu einem Hoch von 23.1540 gehandelt.

Verfolgen Sie die Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.9750 23.1540
Jahresspanne
13.7700 23.5750
Vorheriger Schlusskurs
23.0951
Eröffnung
22.9750
Bid
23.0000
Ask
23.0030
Tief
22.9750
Hoch
23.1540
Volumen
5
Tagesänderung
-0.41%
Monatsänderung
0.71%
6-Monatsänderung
34.50%
Jahresänderung
28.13%
