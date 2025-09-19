Währungen / TPTA
TPTA: Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026
23.0000 USD 0.0951 (0.41%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TPTA hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.9750 bis zu einem Hoch von 23.1540 gehandelt.
Verfolgen Sie die Terra Property Trust Inc 6.00% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.9750 23.1540
Jahresspanne
13.7700 23.5750
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.0951
- Eröffnung
- 22.9750
- Bid
- 23.0000
- Ask
- 23.0030
- Tief
- 22.9750
- Hoch
- 23.1540
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 0.71%
- 6-Monatsänderung
- 34.50%
- Jahresänderung
- 28.13%
